Due arresti per droga a Ribera, il sindaco Ruvolo ringrazia l’Arma dei Carabinieri

“Plaudo con soddisfazione all’operazione antidroga condotta a Ribera dall’Arma dei Carabinieri. Voglio ringraziare gli uomini delle nostre forze dell’ordine per il loro straordinario lavoro e impegno che è frutto anche della sinergia tra le istituzioni. A dimostrazione di quanto sia fondamentale la collaborazione per garantire la sicurezza e la legalità della nostra comunità. Continueremo a supportare con determinazione tutte le iniziative volte a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e a tutelare i nostri concittadini, in particolare i più giovani”. Cosi il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo a seguito dell’arresto di due gambiani sorpresi in casa con crack, eroina e hashish. Negli ultimi anni, la comunità di Ribera è stata profondamente segnata da tragici episodi legati all’abuso di sostanze stupefacenti, che hanno visto la perdita di giovani vite. In particolare, nel novembre del 2023, la morte di una giovane donna di 33 anni per sospetta overdose ha riportato drammaticamente alla luce il problema della diffusione di droga nel territorio. Episodi analoghi si erano già verificati nel recente passato, lasciando un segno indelebile nella comunità locale.