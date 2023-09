Lavori di adeguamento antisismico al Liceo di Ribera: al via gara

E’ stato firmato il contratto d’appalto per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale della sede di via Circonvallazione dell’I.I.S. Liceo Sperimentale “F. Crispi” di Ribera.

Il contratto è stato sottoscritto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento (dr. Pietro Amorosia segretario generale e ing. Michelangelo Di Carlo, direttore del Settore Manutenzione Immobili Scolastici) e dal legale rappresentante dell’impresa “LA CASCINA COSTRUZIONI SRL”, con sede a Roma, aggiudicataria dell’appalto, che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo di 88,906 punti (somma dei punteggi relativi ad offerta tecnica ed economica).

La procedura di gara è stata gestita integralmente in modalità telematica sullapiattaforma “SITAS e-Procurement” dell’U.R.E.G.A. (sezione provinciale di Agrigento) per un importo contrattuale complessivo di 2.071.326,45 euro. finanziati dalle risorse previste nel Piano “Next Generation EU”.

Un ulteriore, importante passo in avanti verso il miglioramento generale della sicurezza e dell’efficienza degli istituti scolastici della nostra provincia.