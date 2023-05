Pulizia della foce del fiume Platani, Marevivo raccoglie 40 sacchi di rifiuti

Marevivo Onlus l’associazione ambientalista insieme agli studenti dei Licei di Canicattì hanno pulito dai rifiuti un tratto del versante orientale della Foce del Fiume Platani fortemente inquinato principalmente da plastiche, ma non solo. Sono stati raccolti 40 sacchi di rifiuti, la carcassa di un frigorifero, quattro ruote e uno scaldabagno per un totale di circa 350 kg. Dei 40 sacchi di rifiuti ben 18 erano pieni di bottiglie di plastica che ammontavano a 1219. Tali dati contribuiranno a un monitoraggio internazionale promosso da Ocean Conservancy. Il prossimo 15 Maggio toccherà ad altro tratto della costa della Foce insieme agli studenti del Liceo Statale Francesco Crispi Ribera. “Ringraziamo il comune di Ribera, nella persona dell’assessore Sgrò, la ditta Riberambiente che in queste ore provvederà alla rimozione dei sacchi e il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale che gestisce la RNO Foce del Fiume Platani”, si legge in una nota di Marevivo.