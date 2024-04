Ribera, colombine pasquali Leo per l’associazione “Il sogno di Giusy”

Nei giorni scorsi presso i locali dell’Associazione il Sogno di Giusy, il Leo Club Ribera ha donato a tutti i ragazzi e bambini che frequentano le attività del parco inclusivo le “Colombine pasquali Leo” legate al progetto denominato “BEL 2.0” che prevede l’acquisto di un Bastone Elettronico per i non vedenti attraverso la raccolta fondi realizzata grazie alle Colombine Pasquali acquistate dai Leo Club.

Il Presidente Calogero Spallino ha intrattenuto i presenti spiegando loro cos’è un Leo Club, le sue finalità e le attività svolte costantemente nel territorio.

La Presidente dell’Associazione il Sogno di Giusy ha ringraziato il Leo Club Ribera per la gradita sorpresa e per i doni ricevuti.

Presente alla consegna anche il Presidente della X Circoscrizione Lions, nonché Leo Advisor del gruppo Leo Ribera, Avv. Giacomo Cortese.