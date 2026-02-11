Rifiuti, Ribera chiude l’anno con 87% di raccolta differenziata

Riberambiente comunica che il Comune di Ribera ha chiuso l’ultimo anno con una percentuale di raccolta differenziata pari all’87,14%, valore che può essere arrotondato all’87%, segnando un incremento significativo rispetto al 2024, quando la percentuale si attestava intorno al 66%.

“Si tratta di un balzo in avanti di grande rilievo, che colloca Ribera tra i Comuni più virtuosi della Sicilia nella propria fascia demografica, ovvero tra quelli con popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Un risultato che potrà tradursi anche in riconoscimenti ufficiali da parte della Regione o di altri enti, inserendo Ribera tra i cosiddetti “Comuni ricicloni””, si legge nella di Riberambiente che sottolinea “come questo traguardo rappresenti non un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Raggiunta una percentuale elevata di raccolta differenziata, l’attenzione si concentrerà ora sulla qualità delle frazioni raccolte, elemento fondamentale per migliorare ulteriormente l’efficacia del sistema. Un miglioramento della qualità dei rifiuti differenziati consentirà infatti di: aumentare i ricavi derivanti dai Consorzi di filiera; ridurre le impurità nelle frazioni raccolte; generare benefici economici diretti per il Comune; rafforzare il percorso verso un modello di economia circolare più efficiente. Il risultato raggiunto è frutto del lavoro congiunto di Riberambiente, dell’Amministrazione comunale e della collaborazione dei cittadini, che con il loro impegno quotidiano contribuiscono in modo determinante alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità dei servizi.”