Il primario di Pediatria Giuseppe Gramaglia entra nel consiglio direttivo Anabo 

Un nuovo e prestigioso incarico per il direttore dell’UOC di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, Giuseppe Gramaglia. Il noto pediatra agrigentino è stato, infatti, nominato nel consiglio direttivo dell’ Associazione Nazionale per l’Assistenza del Bambino in Ospedale – ANABO, presieduta da Guido Castelli di Gattinara.

Oltre allo stimato medico agrigentino, unico siciliano nel direttivo, fanno parte del Consiglio: Luca Bernardo, Stefania Zampogna, Luigi Masini, Annalisa Grandin, Simone Rugolotto, Guglielmo Salvatori e Filippo Tripodi.

Una nomina inaspettata per Gramaglia, ma accolta con soddisfazione e, soprattutto, pienamente attinente allo spirito di dedizione con il quale il pediatra ha sempre svolto il suo delicato compito in ospedale. L’ANABO, infatti, promuove l’accoglienza più attenta, le migliori cure e il benessere psicologico e sociale dei piccoli pazienti, che siano neonati, bambini e adolescenti, in tutti gli ospedali d’Italia. Per questo fine, l’ANABO sviluppa progetti per l’umanizzazione delle cure, per l’integrazione dell’assistenza pediatrica tra ospedale e territorio, per l’aggiornamento professionale, la ricerca medica e la diffusione della cultura pediatrica.

Giuseppe Gramaglia, sposato con la signora Franca e padre di Simone e Barbara, ha iniziato la sua lunga e prestigiosa carriera nel lontano 1991 all’Ospedale dei Bambini di Palermo, dove ha prestato servizio al pronto soccorso.

Dal 1992 è in servizio all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, esercitando, come racconta lui stesso, con un pizzico di orgoglio: “La professione di Pediatra ospedaliero, che non cambierei mai, perché mi ha dato la possibilità di realizzare quello che è nel mio animo, cioè l’essere disponibile con i bambini e con i genitori, garantendo h24 la mia costante assistenza”.