Il Comune di Racalmuto e l’Arma dei Carabinieri ricordano Giuseppe Esposto

In un clima di profonda commozione, la comunità di Racalmuto ha reso omaggio lo scorso 9 febbraio alla memoria del Carabiniere Giuseppe Esposto, nel giorno dell’anniversario della sua nascita. Il militare, caduto in servizio, trucidato dalla banda Giuliano, è stato ricordato con una solenne celebrazione eucaristica alla quale hanno partecipato il Sindaco Bongiorno,la Giunta Comunale, il Comandante Provinciale, Col. Nicola De Tullio, il Comandante della locale Stazione dell’Arma, numerosi carabinieri , tanti cittadini ed i familiari del caduto.

La cerimonia è proseguita con un corteo al cimitero cittadino, dove sono stati deposti dei fiori sulla tomba del Carabiniere Esposto. Un momento di alto valore civile per onorare il sacrificio di un figlio di questa terra.

A margine della commemorazione, il Sindaco, unitamente agli assessori presenti, ha avuto un confronto informale con i vertici delle Forze dell’Ordine per fare il punto sulla situazione dell’ordine pubblico a Racalmuto. Il primo cittadino ha espresso forte preoccupazione per gli episodi incresciosi avvenuti di recente, tra cui i due furti che hanno colpito le attività commerciali del paese, ribadendo la necessità di una vigilanza costante.

Il Sindaco ha tenuto a precisare che l’attenzione dell’amministrazione sul tema non è recente, ma prosegue con determinazione attraverso i canali istituzionali preposti.

“La sicurezza dei nostri cittadini e dei commercianti è una priorità che perseguo sin dal primo giorno” ha dichiarato il Sindaco. “Quello di oggi con il Colonnello De Tullio ed il comandante di stazione Agate,è stato un ulteriore momento di confronto necessario, che segue le numerose e formali segnalazioni già inviate in passato al Prefetto, al Questore e ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine. Chiediamo risposte concrete a tutela della legalità e della serenità della nostra comunità” ha concluso il sindaco.