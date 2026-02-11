Messina

In casa con quattro chili di cocaina e una pistola: arrestato

Il 49 enne era già detenuto ai domiciliari

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito di specifici servizi antidroga, agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un messinese di 49 anni, detenuto domiciliare, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di detenzione illegittima di arma da sparo.

La perquisizione domiciliare svolta dagli agenti della Squadra Mobile ha permesso di rinvenire, nell’abitazione del quarantanovenne, diverse migliaia di euro ed una chiave che, grazie all’intuito degli investigatori, ha consentito l’apertura di un altro appartamento, sempre nella disponibilità del detenuto domiciliare, protetto da porta blindata. Proprio all’interno di questo appartamento, i poliziotti hanno trovato circa 4 chilogrammi di cocaina ed una pistola calibro 357 Magnum, risultata – dai successivi accertamenti – provento di furto.

All’esito dell’attività, quanto rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione dello stupefacente ai fini di spaccio e per la detenzione illegale dell’arma e del relativo munizionamento. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto al carcere di Gazzi in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al G.I.P. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Il primario di Pediatria Giuseppe Gramaglia entra nel consiglio direttivo Anabo 
Agrigento

Maltempo, scatta l’allerta vento: a Licata cimiteri e ville comunali chiuse
Messina

In casa con quattro chili di cocaina e una pistola: arrestato
Ribera

Rifiuti, Ribera chiude l’anno con 87% di raccolta differenziata
Cultura

Turismo, dai parchi archeologici ai musei: il progetto della Sicilia alla Bit di Milano
Siracusa

Agenti del carcere di Siracusa aggrediti da detenuti, la denuncia del Con.Si.Pe
banner italpress istituzionale banner italpress tv