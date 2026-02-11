Maltempo, scatta l’allerta vento: a Licata cimiteri e ville comunali chiuse

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla dalla mattinata di domani, giovedì 12 febbraio, in tutta la Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, invita la cittadinanza alla prudenza e a limitare gli spostamenti; a Licata, per la giornata di domani, il sindaco Angelo Balsamo, ha disposto a scopo precauzionale la chiusura delle ville comunali e dei cimiteri presenti nel territorio del Comune di Licata.