Maltempo, scatta l’allerta vento: a Licata cimiteri e ville comunali chiuse

I fenomeni saranno accompagnanti anche da piogge di forte intensità; possibili mareggiate lungo le coste

 Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla dalla mattinata di domani, giovedì 12 febbraio, in tutta la Sicilia.  I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.  Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, invita la cittadinanza alla prudenza e a limitare gli spostamenti; a Licata, per la giornata di domani, il sindaco Angelo Balsamo, ha disposto a scopo precauzionale la chiusura delle ville comunali e dei cimiteri presenti nel territorio del Comune di Licata.

