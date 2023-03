Bimba di quattro anni morta in ospedale, sarà lutto cittadino a Sambuca 

Sarà proclamata una giornata di lutto cittadino a Sambuca di Sicilia per la morte della piccola Alessia, bimba di appena quattro anni deceduta nelle scorse ore all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. La piccola comunità agrigentina si stringe nel dolore e si prepara a rendere omaggio alla bambina: “Come Amministrazione e comunità siamo particolarmente vicini alla famiglia, così provata da questo grave lutto che ha portato via la piccola Alessia” dice il sindaco Leo Ciaccio.

La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta in seguito alla denuncia presentata dai genitori della piccola per fare luce sulle cause del decesso della bambina. Alessia era arrivata in ospedale con febbre alta e subito ricoverata nel reparto di pediatria. Poco dopo le sue condizioni sono drasticamente peggiorate fino alla morte. I familiari, originari della Romania ma da ormai un decennio residenti a Sambuca di Sicilia, hanno presentato una denuncia. La famiglia ha nominato l’avvocato Giacomo Cortese. Nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia.