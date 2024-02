In auto sulla Palermo-Sciacca con 200 grammi di cocaina, arrestati 

I carabinieri di Sambuca di Sicilia hanno arrestato in flagranza di reato due disoccupati palermitani per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due uomini, 40 e 45 anni, viaggiavano a bordo di una Jeep lungo la strada statala 624, la Palermo-Sciacca. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno deciso così di effettuare una perquisizione veicolare che ha dato esito positivo. I carabinieri hanno infatti scoperto tre involucri all’interno dei quali vi erano nascosti 210 grammi di cocaina. Per i due disoccupati è scattato l’arresto in flagranza di reato. Entrambi sono stati posti ai domiciliari in attesa della convalida del provvedimento.