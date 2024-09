Lavoratori in nero in cantiere edile, sanzioni per 65 mila euro e due denunce 

È di due denunce e sanzioni per 65 mila euro il bilancio di un controllo dei carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro del comando provinciale di Agrigento effettuato in un cantiere edile a Sambuca di Sicilia. I militari dell’Arma, nell’ambito di accertamenti per garantire il rispetto delle norme sul lavoro, hanno ispezionato un cantiere riscontrando diverse irregolarità.

Due lavoratori su sei presenti sono risultati “in nero”. Una imprenditrice settantenne è stata denunciata a piede libero per la mancata formazione del personale, omessa sorveglianza sanitaria e per non aver fornito i dispositivi di sicurezza. Deferito anche il coordinatore della sicurezza, un cinquantenne agrigentino. Al termine dell’ispezione sono state elevate sanzioni e ammende per un importo complessivo di 65 mila euro. L’attività imprenditoriale è stata, inoltre, sospesa.