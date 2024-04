Sambuca di Sicilia, bilancio positivo per l’armadio solidale

A 5 mesi dalla sua apertura, bilancio più che positivo per l’Armadio Solidale di Sambuca.

Sono oltre 80 le famiglie che hanno usufruito dei servizi offerti e oltre 150 coloro che hanno conferito ogni sorta di abbigliamento, scarpe, giocattoli.

“Nel confermare i giorni infrasettimanali di apertura – martedì e giovedì, ore 16:00 / 18:00 – si fa appello, a seguito della costante richiesta, di capi di abbigliamento per neonati, bambini e ragazzi oltre ad ogni sorta di giocattoli e attrezzature per i nascituri, girelli, cestoni, box…Al momento si ferma la raccolta di vestiti uomo /donna invernali.Nel ringraziare tutte e tutti i volontari per l’importante servizio svolto nella massima discrezione e professionalità, si ricorda che l’Armadio Solidale è aperto anche alle comunità vicine.Fate passaparola!”, si legge in una nota del sindaco Giuseppe Cacioppo.