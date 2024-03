Sambuca di Sicilia dedica una targa e una statua allo scrittore Navarro della Miraglia

A Sambuca di Sicilia è stata posta una targa nella Casa dello scrittore Emanuele Navarro della Miraglia, nonché una statua in Largo San Michele; evento che inserisce Sambuca nella strada degli Scrittori. La provincia di Agrigento vanta, infatti, grandi scrittori come Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che pur non essendo agrigentino, ha ambientato la Donnafugata de “Il Gattopardo” in questa provincia, e altri ancora. Dopo lo svelamento della targa e della statua, si è svolto un incontro, quasi un convegno, sullo Scrittore sambucese presso la sala conferenze di Palazzo Panitteri.

“Torna a vivere quei luoghi – i luoghi di “Villamaura”, trasposizione letteraria dell’allora Sambuca Zabut – quasi a sigillo di una lunga storia di uomo e letterato, di scrittore Verista e docente universitario, di girovago e animatore di importanti salotti tra Roma, Firenze, Milano e Parigi che non ha mai dimenticato la Sua Sambuca, dove decide di finire in suoi giorni. Una sorta di macchina del tempo che ricuce gli strappi della storia e lo ricolloca in un tempo che gli è appartenuto e in spazi che ha battuto tra la casa che prese in affitto il padre quando venne a Sambuca, il palazzo dei nonni e la casa dove morì,” scrive il sindaco Giuseppe Cacioppo.