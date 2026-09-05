Disperso in mare, 21enne ritrovato dalla Guardia Costiera

E’ stato ritrovato dopo circa 4 ore di ricerche, il giovane di 21 anni del quale si erano perse le tracce nel tratto di mare antistante San Giovanni Li Cuti (Catania).

Le ricerche, coordinate dal Centro Secondario del Soccorso Marittimo di Catania, hanno coinvolto unità navali e un elicottero della Guardia Costiera, oltre a personale a terra, con il concorso delle altre Forze di polizia e di numerosi cittadini. Il giovane è stato individuato dalla motovedetta CP 879 della Guardia Costiera, a circa 1,5 miglia dalla costa, prontamente raggiunto e recuperato in buone condizioni di salute.

L’intervento si è concluso con il rientro a terra in porto a Catania ed il ricongiungimento con i familiari