Sambuca, proseguono i lavori del Sagrato del Santuario dell’Udienza

Il corso Umberto I cambia volto. Da mesi sono in corso dei lavori di rifacimento dei marciapiedi grazie ad un finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per un importo di 888.000,00 euro e cofinanziato dal Comune di Sambuca per un importo pari a 50.000,00 Euro.Ed in questi giorni sono iniziati i lavori che interessano il sagrato del Santuario dell’Udienza , celebre al mondo per la caratteristica “nisciuta della madonna”.

“Saremo pronti per la festa di maggio” commenta il sindaco Giuseppe Cacioppo, che da architetto ha anche un occhio particolare per la qualità dei lavori che si stanno per effettuare.“Si utilizzerà un materiale ricostituito antiscivolo in monostrato vulcanico. L‘impianto sarà a grandi quadroni definiti con fasce chiare dentro cui, a contrasto, dei mattoni 40×40 cm.Al centro del sagrato sarà collocato l’anagramma mariano, la “A” e la “M” giustapposte e coronate, circoscritte da 12 stelle come nella tradizione iconografica Mariana”, spiega soddisfatto il sindaco Cacioppo.