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Santa Elisabetta, entrano in scuola dismessa e appiccano incendio 

Ignoti si sono intrufolati nell’istituto, da tempo in disuso, e hanno appiccato le fiamme ad alcuni cumuli di spazzatura

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Fiamme nella scuola dismessa in via Carlo Marx, a Santa Elisabetta. Ignoti si sono intrufolati nell’istituto, da tempo in disuso, e hanno appiccato le fiamme ad alcuni cumuli di spazzatura. Le fiamme si sono propagate in breve tempo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri della locale stazione. 

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