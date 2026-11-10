Santa Elisabetta, entrano in scuola dismessa e appiccano incendio 

Fiamme nella scuola dismessa in via Carlo Marx, a Santa Elisabetta. Ignoti si sono intrufolati nell’istituto, da tempo in disuso, e hanno appiccato le fiamme ad alcuni cumuli di spazzatura. Le fiamme si sono propagate in breve tempo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri della locale stazione.