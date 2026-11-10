Porto Empedocle

Lavori al Poliambulatorio di Porto Empedocle, Firetto: “atteso il ritorno alla normalità”

A Porto Empedocle, da oltre un anno, i cittadini sono costretti a spostarsi ad Agrigento o a Realmonte per accedere ai servizi del poliambulatorio

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione

A Porto Empedocle, da oltre un anno, i cittadini sono costretti a spostarsi ad Agrigento o a Realmonte per accedere ai servizi del poliambulatorio. “Un disagio che pesa soprattutto sulle persone anziane e su chi ha difficoltà negli spostamenti”, dichiara Calogero Firetto, ex sindaco di Porto Empedocle e attuale consigliere comunale di Agrigento.

Il piano di riorganizzazione della sanità territoriale dell’ASP di Agrigento, realizzato con le risorse del PNRR, ha interessato numerose strutture della provincia. “In diversi comuni i lavori sono stati completati e i servizi sono tornati pienamente operativi in sedi rinnovate e moderne, come a Cammarata, Palma di Montechiaro e Agrigento. A Porto Empedocle, invece, sottolinea Firetto, il ritorno alla normalità è ancora atteso. Dall’ottobre dello scorso anno, gli uffici amministrativi sono stati trasferiti a Realmonte, mentre le visite ambulatoriali si svolgono nei locali dell’ospedale San Giovanni di Dio, ad Agrigento. I lavori nella sede cittadina sono ancora in corso e non ci sono date certe per la conclusione degli interventi e il ripristino dei servizi. La modernizzazione della sanità non può tradursi nell’allontanamento dei servizi dai cittadini. La sanità territoriale deve essere vicina, accessibile e capace di rispondere ai bisogni quotidiani. Porto Empedocle ha diritto alla stessa attenzione degli altri comuni della provincia. Servono tempi certi”, ha concluso Firetto nella nota.

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