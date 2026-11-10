Agrigento

Il Sudario della Memoria Viva arriva a Agrigento

L'iniziativa, si terrà ad Agrigento sabato 14 novembre alle ore  10,00

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Il Sudario della Memoria Viva arriva a Agrigento. L’iniziativa, si terrà ad Agrigento sabato 14 novembre alle ore  10,00, si inserisce nel percorso itinerante organizzato e coordinato da ALI — Amore Liberta Intervento, coordinamento spontaneo di due volontarie che si occupano di diritti umani (Florinda Vitale e Tiziana Spampinato) che hanno scelto di accompagnare il Sudario nelle piazze e nelle comunita, trasformando un’esperienza nata tra i banchi di scuola in un’occasione di partecipazione e memoria collettiva.

Settanta metri di stoffa, migliaia di nomi, una memoria che attraversa le citta. 11 Sudario nasce all’Istituto Superiore Giorgio La Pira di Pozzallo, dal percorso educativo e umano degli studenti guidati dal professor Giovanni Giuseppe Susino, attraverso una riflessione sul valore della vita, sulla pace e sulla necessita di non lasciare che le vittime della guerra siano ridotte a semplici numeri. L’opera composta da 28 lenzuola matrimoniali, sulle quali sono riportati i nomi di 18.500 bambini uccisi a Gaza, secondo il dato assunto a riferimento dal progetto. A queste si aggiunge un lenzuolo bianco, dedicato a tutte le vittime rimaste senza nome. Ogni nome restituisce una presenza, richiama una vita interrotta, una storia familiare, un’esistenza che non puo essere cancellata dall’indifferenza. 11 lenzuolo bianco, invece, da forma a cio che non si conosce, a quanti sono rimasti fuori dagli elenchi e dalle testimonianze.

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