Apertura

I quattro operai morti in un incidente a Naro, accertamenti per ricostruire la dinamica 

Le vittime stavano raggiungendo le campagne di Campobello di Licata per una giornata di raccolta delle olive. Invece hanno trovato la morte

Pubblicato 46 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

Accertamenti irripetibili di natura cinematica utili a ricostruire con esattezza la dinamica del terribile incidente. Lo ha disposto la Procura di Agrigento nell’ambito dell’inchiesta sulla morte dei quattro operai canicattinesi, deceduti in un tragico schianto lo scorso 26 ottobre lungo la strada statale 123, a Naro. Una vera e propria strage. Il pm Carola Bisanti ha conferito l’incarico all’ingegnere Antonio Barcellona. Gli esami serviranno a mettere un primo punto fermo nell’inchiesta e ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

La strage si è consumata alle prime luci del 26 ottobre scorso quando, per cause ancora in fase di accertamento, si scontrarono frontalmente un camion e una Fiat Punto con a bordo i quattro operai. Le vittime – Antonino Di Vincenzo, 60 anni,  Antonio Agrò, 64 anni, Diego Giordano, 53 anni, e Liborio Firrigno, 55 anni – stavano raggiungendo le campagne di Campobello di Licata per una giornata di raccolta delle olive. Invece hanno trovato la morte. Nell’inchiesta risulta indagato un 42enne di Canicattì, il conducente del camion, per omicidio stradale. L’uomo ha nominato quale difensore l’avvocato Salvatore Manganello. I parenti delle vittime, individuate come persone offese, sono rappresentati dagli avvocati Calogero Meli e Salvatore Costanza.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Agrigento

Il Sudario della Memoria Viva arriva a Agrigento
di Giuseppe Castaldo

I quattro operai morti in un incidente a Naro, accertamenti per ricostruire la dinamica 
Porto Empedocle

Lavori al Poliambulatorio di Porto Empedocle, Firetto: “atteso il ritorno alla normalità”
Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, polizia salva un cane che vagava impaurito sulla statale 
Licata

“Licata dice no”, manifestazione cittadina per la legalità e la sicurezza
banner italpress istituzionale banner italpress tv