I quattro operai morti in un incidente a Naro, accertamenti per ricostruire la dinamica 

Accertamenti irripetibili di natura cinematica utili a ricostruire con esattezza la dinamica del terribile incidente. Lo ha disposto la Procura di Agrigento nell’ambito dell’inchiesta sulla morte dei quattro operai canicattinesi, deceduti in un tragico schianto lo scorso 26 ottobre lungo la strada statale 123, a Naro. Una vera e propria strage. Il pm Carola Bisanti ha conferito l’incarico all’ingegnere Antonio Barcellona. Gli esami serviranno a mettere un primo punto fermo nell’inchiesta e ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

La strage si è consumata alle prime luci del 26 ottobre scorso quando, per cause ancora in fase di accertamento, si scontrarono frontalmente un camion e una Fiat Punto con a bordo i quattro operai. Le vittime – Antonino Di Vincenzo, 60 anni, Antonio Agrò, 64 anni, Diego Giordano, 53 anni, e Liborio Firrigno, 55 anni – stavano raggiungendo le campagne di Campobello di Licata per una giornata di raccolta delle olive. Invece hanno trovato la morte. Nell’inchiesta risulta indagato un 42enne di Canicattì, il conducente del camion, per omicidio stradale. L’uomo ha nominato quale difensore l’avvocato Salvatore Manganello. I parenti delle vittime, individuate come persone offese, sono rappresentati dagli avvocati Calogero Meli e Salvatore Costanza.