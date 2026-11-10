Catania

Tragedia sul lavoro, operaio muore cadendo da un tetto

L'uomo Antonino Fichera è caduto da un'altezza di circa dieci metri mentre effettuava alcuni lavori di riparazione sul tetto per risolvere delle infiltrazioni d'acqua.

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

Un operaio di 44 anni, Antonino Fichera, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda della zona industriale di Catania, specializzata nella progettazione e fabbricazione di stampi. L’uomo è caduto da un’altezza di circa dieci metri mentre effettuava alcuni lavori di riparazione sul tetto per risolvere delle infiltrazioni d’acqua. Sul posto è intervenuta un’auto del 118, con il supporto dell’elisoccorso partito dall’ospedale Cannizzaro.

Per l’operaio però non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti gli agenti della polizia della questura etnea e i tecnici dello Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, che dovranno effettuare gli accertamenti sull’incidente.

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