“Ha tentato di impedire attività d’indagine”: vigile urbano punta il dito contro l’assessore alla Polizia locale

Sul Comune di Agrigento si abbatte ancora una volta la “maledizione” degli assessori alla Polizia locale. Dopo le dimissioni travagliate di Giovanni Crosta per l’ormai nota vicenda della sua abitazione a Zingarello, oggi è Michelangelo Lo Piparo a trovarsi al centro di una polemica non di poco conto. L’ex poliziotto, infatti, è finito in un’annotazione di Pg zda parte di un “vigile urbano” (termine desueto, ma di uso ancora molto comune) perché avrebbe, secondo la sua ricostruzione, in qualche modo impedito un’attività di polizia giudiziaria in corso.

La vicenda è ricostruita passo passo in un rapporto di servizio firmato dai due agenti e inviato al segretario generale, all’assessore al Personale e all’ufficio di Gabinetto del sindaco già ieri, per quanto il primo cittadino, a domanda dei cronisti, ha risposto di non essere a conoscenza del fatto.

Gli operatori della Polizia locale, dice la nota, su disposizione del proprio superiore si sarebbero recati in viale Sicilia per eseguire un sopralluogo ricognitivo congiunto al personale dell’Arpa. L’intervento sarebbe rientrato rientrato in un’articolata delega d’indagine della Procura della Repubblica di Agrigento. Giunti sul posto in uniforme e a bordo di un’auto di servizio, gli agenti avevano riscontrato la presenza di personale di una delle ditte che svolgono il servizio di igiene ambientale in città impegnato a conferire rifiuti all’interno di un’area. Gli operai identificati venivano invitati a presentarsi negli uffici della polizia giudiziaria per essere escussi a sommarie informazioni. Sul posto è però giunta un’altra vettura di servizio a bordo della quale si trovavano un ispettore capo della Polizia locale e l’attuale assessore alla Polizia Locale, Michelangelo Lo Piparo. A quel punto, sempre secondo l’accusa riportata nel rapporto, il componente della giunta sarebbe sceso bruscamente dal veicolo, pretendendo di conferire unicamente con uno dei due operanti e rivolgendo frasi critiche sulla presenza degli agenti sul posto, sostenendo che in realtà si sarebbero dovuti trovare altrove, come da disposizione di servizio (un atto che è però gestionale, e non politico). Lo scontro si è fatto più acceso quando Lo Piparo si sarebbe rifiutato categoricamente di parlare con l’altro agente presente sul posto.

Nel documento si punta il dito contro l’assessore che avrebbe avuto un comportamento in spregio ai limiti normativi sulla separazione tra organo di indirizzo politico e organi tecnici della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza di interrompere l’attività di polizia giudiziaria, per quanto tutta la vicenda sia durata pochi minuti, perché Lo Piparo sarebbe andato via dopo il confronto – per quanto acceso-.

Della vicenda gli agenti avrebbero informato l’autorità giudiziaria con un’annotazione di P.G. in cui è stato chiesto di perseguire “ove lo si ritenga fondata, l’ipotesi di Favoreggiamento Reale, perché l’incessante richiesta di allontanamento dai luoghi formulata da Lo Piparo, costituisce condotta tesa a eludere le investigazioni della polizia giudiziaria, a salvaguardia del presunto profitto della persona sottoposta a indagini”.

L’assessore, contattato da Grandangolo, ha preferito non commentare la vicenda, ma è probabile che seguirà una battaglia legale ambo le parti in causa.