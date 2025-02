Minaccia il titolare del bar che lo rimprovera perchè senza mascherina, condannato 

Un mese di reclusione, con l’attenuante del vizio parziale di mente, per avere minacciato di morte il barista che lo aveva rimproverato perchè entrano nell’esercizio commerciale senza mascherina. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato un 43enne di Santa Margherita Belice.

La vicenda risale all’inizio del 2021, in pieno periodo Covid. L’imputato, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato richiamato dal titolare del bar poichè non indossava il dispositivo di protezione all’epoca obbligatorio. Poi le minacce: “Munnizza, ti ammazzo. Appena arrivano i carabinieri ti do due masciddate davanti a loro” poi “vado in carcere, torno e ti ammazzo”.