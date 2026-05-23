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Scoppia rissa tra giovani in piazza: sangue e indagini in corso

I due gruppi si sono scontrati per cause in fase di accertamento, forse uno di loro era armato di coltello

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Pomeriggio di violenza nel centro di Santa Margherita di Belice, dove è scoppiata una violenta rissa tra un gruppo di giovani locali e alcuni cittadini extracomunitari. Lo scontro è degenerato rapidamente e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe spuntata anche un’arma da taglio, lasciando evidenti tracce di sangue sul selciato della piazza.

I Carabinieri e la Polizia locale sono intervenuti tempestivamente, isolando e delimitando l’intera area per effettuare i rilievi necessari. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili, raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei locali commerciali della zona. Le informazioni sulla dinamica e sui feriti sono in corso di aggiornamento.

(credit foto Il Futuro dipende da te)

Argomenti Correlati:#risse#santa margherita di belice#violenza
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