Commemorazione Strage di Capaci: sulla A29 i Ministri Nordio e Piantedosi





Nel ricordo della Strage di Capaci, si è tenuta questa mattina, lungo l’autostrada A29, una cerimonia commemorativa. All’evento hanno partecipato: il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio che si sono soffermati sul posto per pregare e depositare corone di fiori.

“Occorre rinnovare la memoria e il ricordo di quella stagione terribile, ma allo stesso tempo di grande rinnovamento: per noi è doveroso essere qui, siamo molto lieti di farlo personalmente. A un grande onore, da quando sono ministro, di non essere mancato in nessuna delle occasioni e quindi mi fa molto piacere”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine della commemorazione, a Palazzo Jung a Palermo. “All’epoca c’era veramente chi tendeva a negare proprio il futuro di questi territori, ma nell’intera nazione – aggiunge Piantedosi, – Adesso registriamo fenomeni importanti, ma diversi. Forze dell’ordine e magistratura manifestano sempre una grande saldatura nel contrasto a questi fenomeni: bisogna avere fiducia nello Stato e nell’istituzione. Mantenere viva la memoria significa anche contribuire a fare in modo che non ci sia mai la negazione della verità e che i tasselli che mancano siano ricostituiti negli anni, per restituire quanto prima alle generazioni future alla verità su quegli anni”.

Sotto la stele, per Anas, era presente il Dirigente Sergio Cicero. Il luogo dell’attentato, scelto meticolosamente da Cosa nostra trentaquattro anni fa per porre fine alla vita del Giudice Giovanni Falcone, principale bersaglio dell’agguato, è stato lo svincolo di Capaci, lungo l’autostrada “Palermo-Mazara del Vallo”. Anas ha voluto rendere un piccolo omaggio a tutte le vittime, cambiando il colore delle luci notturne dell’impianto di illuminazione del ponte ad arco San Giuliano, sito lungo la nuova strada statale 640, nel territorio di Caltanissetta, che in questo giorno di ricorrenza passa dal classico colore viola al tricolore della bandiera italiana.

“Un piccolo gesto, affinché il loro sacrificio rimanga scolpito nei cuori di tutti i siciliani, non solo a Palermo, ma anche in altre provincie e su altre strade ed opere d’arte lontane dallo svincolo di Capaci”, si legge in una nota da parte di Anas