Centro scommesse ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati: sospesa attività

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un centro di gioco ippico e sportivo della zona di via Della Concordia, ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L’atto è stato notificato al titolare dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito delle costanti azioni di controllo di bar, pub, chioschi, centri scommesse per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico.

Nel corso di diversi accertamenti, eseguiti in un significativo arco temporale, i poliziotti delle volanti hanno accertato come il centro scommesse fosse divenuto luogo di incontro abituale di pregiudicati, ritenuti responsabili di reati di particolare allarme sociale, quali associazione a delinquere, furto, rapina, ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, atti persecutori e minaccia. Durante alcuni accertamenti, sono stati identificati anche soggetti sottoposti a misure di prevenzione e cautelari: uno sottoposto all’obbligo di dimora e ad all’avviso orale del Questore, uno alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, un altro ancora, già gravato dell’obbligo di dimora, sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. e alla sorveglianza speciale per reati di mafia.

La presenza di questi clienti non è risultata occasionale, ma è stata riscontrata in molteplici accertamenti, al punto da costituire un concreto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Pertanto, sulla base di quanto rilevato dai poliziotti della squadra volanti, ultimata l’attività istruttoria portata avanti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura dell’attività per 7 giorni, secondo quanto previsto dall’art.100 del TULPS.

La disposizione normativa costituisce una garanzia per tutte quelle attività economiche che rispettano le regole ed esercita anche una funzione con effetti dissuasivi nei confronti di quei soggetti ritenuti pericolosi che, privati di un luogo di aggregazione abituale, vengono avvertiti che la loro presenza in questi luoghi è oggetto di attenzione da parte delle autorità. Nello stesso tempo, punta ad assicurare le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura.