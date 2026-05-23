“È tornato Francesco”: presentato il libro di Giuseppina Mira

E’ stato presentato nella chiesa San Nicola di Agrigento il libro di Giuseppina Mira “È tornato Francesco”. L’evento è stata impreziosito dalla presenza del Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo.

La poetessa Giuseppina Mira ha evidenziato il parallelismo tra Papa Francesco e San Francesco, ha letto una poesia ed ha ringraziato calorosamente le Associazioni Dante Alighieri, Fidapa, Acsi, i cui presidenti insieme al direttore artistico Fabrizio Randazzo hanno organizzato l’evento che ha avuto una notevole partecipazione di pubblico. La manifestazione culturale, oltre alla partecipazione del Prefetto, ha visto la presenza di Don Lillo Argento, della Presidente dell’Associazione Dante Alighieri, Enza Ierna, della Presidente della Fidapa Sez. Porto Empedocle-Realmonte, Sonia Sinaguglia, in rappresentanza di Giuseppina Sicurello. Presenti inoltre il Presidente Provinciale Acsi Agrigento Giancarlo La Greca. L’introduzione e il coordinamento sono stati affidati al Presidente Enza Ierna, la direzione artistica a cura di Fabrizio Randazzo mentre i relatori sono stati Enzo Di Natali, Diego Guadagnino, Paolo Cilona. Le letture sono state appannaggio di Liliana Arrigo, Elena Bonanno, Tania Cutugno, Giuseppe Iati’, Sonia Sinaguglia, Giuseppina Parisi. Apprezzati gli interventi artistici di Fiammetta Bellanca, Davide Guarragi, Alfonso Marchica, Sandro Re e della Corale Agrigentina diretta da Giuseppe Pumo. Le conclusioni sono state affidate alla poetessa Giuseppina Mira, autrice del libro. Hanno collaborato all’evento Costantino Racinello e Luciana Alfano.