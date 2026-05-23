Contro la violenza, ecco i vincitori del concorso “Damarete”
La giornata conclusiva del concorso, si svolgerà martedì 26 maggio presso la sala conferenze dell’istituto Nicolò Gallo di Agrigento.
L’associazione APS Luce C.A.V. Centro Antiviolenza Telefono Aiuto in collaborazione con le associazioni “ODV Focus Group” e “ODV Armonia Sociale” con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, promuovono per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento e Caltanissetta, il concorso “Damarete da 2500 anni contro la violenza”, con l’intento di riconoscere e gratificare coloro che si distinguono particolarmente, per impegno e sensibilità, nel costruire una cultura che sia contro ogni forma di violenza, disagio e discriminazione nei confronti delle donne e dei minori. La giornata conclusiva del concorso, si svolgerà martedì 26 maggio presso la sala conferenze dell’istituto Nicolò Gallo di Agrigento.
Tutti i vincitori:
Anche quest’anno verrà conferito un riconoscimento al lavoro che i docenti svolgono in classe nel sensibilizzare i loro allievi alla cultura della non violenza. Il riconoscimento intitolato alla prof.ssa Maria De Castro Patti, insegnante, catechista, moglie e soprattutto madre e nonna esemplare, è stato assegnato alla professoressa Ornella Di Fede “per la sensibilità e la delicatezza dimostrata in questi anni nel trasmettere la cultura della non violenza, portando i discenti ad una sana consapevolezza dei valori dell’uguaglianza e del rispetto della donna.
Il riconoscimento intitolato alla memoria del dottor Giannunzio Gatto, neuropsichiatra infantile dell’Asp di Agrigento, è stato assegnato al dirigente scolastico Milena Siracusa “Per il prezioso contributo dato in questi anni alla diffusione della cultura della non violenza, indirizzando gli alunni verso i valori etici del rispetto e dell’amore, condividendo quella che è la mission del Centro Antiviolenza “Telefono Aiuto”.
Sezione Narrativa
TERZO POSTO con il Monologo “Che cos’è l’amore” il Liceo Scientifico, Linguistico e Sportivo Statale “Leonardo” di Agrigento Alunna Roberta Marchica – Classe V C Linguistico. Dirigente Scolastico Patrizia Pilato Docenti Angela Sapio, Enza Miceli e Artemide Gatto
SECONDO POSTO Con il Racconto “Valzer di morte” il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento Alunna Martina Pontei- Classe III B Dirigente Scolastico Marika Helga Gatto Docente Calogera Cavaleri
PRIMO POSTO con il testo narrativo “Sei acqua” il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento Alunno Calogero Russo – Classe III E Dirigente Scolastico Marika Helga Gatto Docente Rosalia D’Alessandro
PRIMO POSTO ex equo con il Racconto “La metamorfosi del dolore” Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” Porto Empedocle Alunna Sara Cortelli- Classe I B, Dirigente Scolastico Annarita Gangarossa Docente Cinzia Vitale.
SEZIONE GRAFOPITTORICA – PRIMO GRADO TELE TERZO POSTO con la tela “L’Amore non è violenza… è rispetto” Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica Eraclea Alunno Giuseppe Callea Classe I B, Plesso Verga Siculiana, Dirigente Scolastico Paola Catanzaro. Docenti Salvatrice Maria Cottone e Maria Elena Cottone
SECONDO POSTO con le tele “Cuore in gabbia” Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”-Agrigento Alunno Samuele Dalli Cardillo – Classe III C, Plesso Federico II Dirigente Scolastico Luigi Costanza, Docenti Romina Sutera e Giovanna Galvano.
PRIMO POSTO con la tela “Verità velata” Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica Eraclea Alunna Gloria Gambino Classe II A Plesso Verga Siculiana Dirigente Scolastico Paola Catanzaro, Docenti Salvatrice Maria Cottone e Maria Gabriella Eballi
SEZIONE GRAFO-PITTORICA TERZO POSTO con la tela “Fior di resilienza” Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento Alunna Giulia Grace Sutera Sardo – Classe III B Dirigente Scolastico Marika Helga Gatto, Docente Calogera Cavaleri
SECONDO POSTO con la tela “Libera di Amare” Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” – Aragona Alunne Vanesa Obouki e Ianira Fantauzzo – Classe I G Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale- Plesso Racalmuto Dirigente Scolastico Elisa Maria Enza Casalicchio Docenti Isabella Di Giacomo, Croce Urso e Maria Portella
PRIMO POSTO con la tela“Ali che salvano” Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunna Giulia Salemi Classe I A Artistico Dirigente Scolastico Milena Siracusa Docenti Angela Rancatore ed Amelia Russello
PREMIO SPECIALE Kit creativo promozionale “L’essenza del rispetto” Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Gruppo classe I B Scientifico Dirigente Scolastico Milena Siracusa Docente Angela Rancatore
SEZIONE CREATIVITA’: “Una moneta con sorpresa”Libretto in gomma EVA e stampa 3D della moneta Damaretion Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo”- Agrigento Gruppo Classe Sezione A Infanzia Dirigente Scolastico Antonio Lalomia Docenti Giuseppina Venturella e Rossana Rampello
“Il mio diario di libertà” Diario segretoIstituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica EracleaAlunne Gloria Gambino, Marta Iacono, Iside Natale e Carla Pirrera Classe II A Plesso Verga Siculiana dirigente Scolastico Paola Catanzaro Docenti Salvatrice Maria Cottone e Maria Gabriella Eballi
“Da un pugno nasce un fiore” Mosaico di legumi Istituto d’Istruzione Superiore “Ambrosini- Martin Luther King” di Favara Alunno Massimo Montana Classe V B Dirigente Scolastico Mirella Vella Docenti Patrizia Russello e Jolanda Contrino
“Quando una favola diventa urlo” Scarpetta rossa in ceramica su cuscino di velluto Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” – Aragona Alunne Emily Iacolino e Sarah Nicotra – Classe II A Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale Dirigente Scolastico Elisa Maria Enza Casalicchio Docenti Isabella Di Giacomo, Croce Urso e Maria Portella
“Il giardino delle fragilità” Elaborato artistico inclusivo Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunno Francesco Tuttolomondo e i compagni di classe – I C Scientifico Dirigente Scolastico Milena SiracusaDocente Angela Rancatore con l’Assistente Asacom Gabriella Capraro
“Scintille di cielo”Elaborato artistico con tecnica in rilievoLiceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunna Maria Di Nolfo – IV G Scienze UmaneDirigente Scolastico Milena Siracusa Docente Angela Rancatore
“Gusci di silenzio” Installazione in polistirolo dipinta a mano
Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunne Maria Alessia Gallo Carrabba, Naomi Antona, Giulia Butticè, Sofia Cacciatore, Giulia Castellano, Sophia Ciulla, Arianna Di Fede, Sofia Di Francesco, Celeste Lo Re Jennifer Macaluso, Martina Puma e Gioia Piccionello Classe V B Scienze Umane Dirigente Scolastico Milena Siracusa Docente Angela Rancatore
“La casa della rinascita: dove l’amore si fa dimora”Costruzione tridimensionale con mattonelleLiceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Gruppo Classe II C ScientificoDirigente Scolastico Milena Siracusa Docente Angela Rancatore
SEZIONE MUSICA TERZO POSTO con la Canzone
“Qualcuno prima o poi” Liceo Scientifico, Linguistico e Sportivo Statale “Leonardo” di Agrigento Alunna Myriam Neri – Classe III C Linguistico Dirigente Scolastico Patrizia Pilato Docenti Angela Sapio, Enza Miceli e Artemide Gatto
SECONDO POSTO“Essere donna” Video (orchestra, coreografia e monologo) tratto dal film Barbie Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica Eraclea Gruppi classe IIA- III A- II B- III B Plesso Realmonte Dirigente Scolastico Paola Catanzaro Docenti Salvatrice Maria Cottone, Lina Maria Parisi, Alfonsina Arcuri, Enza Macaluso, Dino Genovese, Luca Di Martino, Stefano Tesè e Paolo Salemi.
PRIMO POSTO con il brano musicale “Non Sei Sola” Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunni Serena Andrea D’Orazio, Alba Mungiovì, Salvatore Ruggieri, Giuseppe Palumbo, Classi I C Scienze Umane, I D Scienze Applicate e II F Scienze Umane Economico Sociale Dirigente Scolastico Milena Siracusa Docente Angela Rancatore
TERZO POSTO Con il Cartellone ad acquarello “Rinascita” “Libera come una farfalla” istituto Comprensivo“Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica Eraclea Alunna Sofia Castelli- Classe III B Plesso Realmonte Dirigente Scolastico Paola Catanzaro Docenti Salvatrice Maria Cottone e Dorotea Mirabello
SECONDO POSTO con il cartellone “No era amore”Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” – Porto Empedocle Alunne Carlotta Adorno e Irene Giardino Classe III A Plesso RizzoDirigente Scolastico Annarita Gangarossa Docente Pamela Vitale
PRIMO POSTO
con il cartellone con testo “Fiore magico della gentilezza: io non giudico” Istituto Comprensivo“Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica Eraclea Gruppo Classe I APlesso RealmonteDirigente Scolastico Paola Catanzaro Docenti Salvatrice Maria Cottone, Dorotea Mirabello,Olga Trofimova e Carla Montalbano
TERZO POSTO con il Cartoncino tecnica grafite e matite colorate
“Non era amore. Era violenza” Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” – Aragona Alunno Francesco Giglione – Classe III A Odontotecnico Dirigente Scolastico Elisa Enza Maria Casalicchio Docenti Isabella Di Giacomo, Maria Portella e Croce Urso
SECONDO POSTOcon il disegno“Il colore nell’ombra”Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunna Ajda Fatima Schembri- Classe I A ArtisticoDirigente Scolastico Milena Siracusa Docenti Angela Rancatore e Amelia Russello
PRIMO POSTOcon il disegno“Fili invisibili”Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunni- Matteo Rausa, Christian Mangione, Andrea Mercurio Lingria, Salvatore Costanzo, Claudio Di Stefano e Andrea Michele Sardone- Classe II A Artistico Dirigente Scolastico Milena Siracusa Docenti Angela Rancatore e Amelia Russello
Con il Pannello Fotografico
“La libertà ritrovata”stituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica EracleaAlunne Myriam Filippone, Marcella Alfano, Marien Ben Taieb, Ginevra Mira, Matilda Renna, Gaia Bruno e Costanza Li Vecchi- Classe III BPlesso Verga Siculiana Dirigente Scolastico Paola CatanzaroDocenti Salvatrice Maria Cottone e Maria Elena Cottone