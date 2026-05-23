Contro la violenza, ecco i vincitori del concorso “Damarete”

L’associazione APS Luce C.A.V. Centro Antiviolenza Telefono Aiuto in collaborazione con le associazioni “ODV Focus Group” e “ODV Armonia Sociale” con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, promuovono per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento e Caltanissetta, il concorso “Damarete da 2500 anni contro la violenza”, con l’intento di riconoscere e gratificare coloro che si distinguono particolarmente, per impegno e sensibilità, nel costruire una cultura che sia contro ogni forma di violenza, disagio e discriminazione nei confronti delle donne e dei minori. La giornata conclusiva del concorso, si svolgerà martedì 26 maggio presso la sala conferenze dell’istituto Nicolò Gallo di Agrigento.

Tutti i vincitori:

Anche quest’anno verrà conferito un riconoscimento al lavoro che i docenti svolgono in classe nel sensibilizzare i loro allievi alla cultura della non violenza. Il riconoscimento intitolato alla prof.ssa Maria De Castro Patti, insegnante, catechista, moglie e soprattutto madre e nonna esemplare, è stato assegnato alla professoressa Ornella Di Fede “per la sensibilità e la delicatezza dimostrata in questi anni nel trasmettere la cultura della non violenza, portando i discenti ad una sana consapevolezza dei valori dell’uguaglianza e del rispetto della donna.

Il riconoscimento intitolato alla memoria del dottor Giannunzio Gatto, neuropsichiatra infantile dell’Asp di Agrigento, è stato assegnato al dirigente scolastico Milena Siracusa “Per il prezioso contributo dato in questi anni alla diffusione della cultura della non violenza, indirizzando gli alunni verso i valori etici del rispetto e dell’amore, condividendo quella che è la mission del Centro Antiviolenza “Telefono Aiuto”.

Sezione Narrativa

TERZO POSTO con il Monologo “Che cos’è l’amore” il Liceo Scientifico, Linguistico e Sportivo Statale “Leonardo” di Agrigento Alunna Roberta Marchica – Classe V C Linguistico. Dirigente Scolastico Patrizia Pilato Docenti Angela Sapio, Enza Miceli e Artemide Gatto

SECONDO POSTO Con il Racconto “Valzer di morte” il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento Alunna Martina Pontei- Classe III B Dirigente Scolastico Marika Helga Gatto Docente Calogera Cavaleri

PRIMO POSTO con il testo narrativo “Sei acqua” il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento Alunno Calogero Russo – Classe III E Dirigente Scolastico Marika Helga Gatto Docente Rosalia D’Alessandro

PRIMO POSTO ex equo con il Racconto “La metamorfosi del dolore” Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” Porto Empedocle Alunna Sara Cortelli- Classe I B, Dirigente Scolastico Annarita Gangarossa Docente Cinzia Vitale.

SEZIONE GRAFOPITTORICA – PRIMO GRADO TELE TERZO POSTO con la tela “L’Amore non è violenza… è rispetto” Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica Eraclea Alunno Giuseppe Callea Classe I B, Plesso Verga Siculiana, Dirigente Scolastico Paola Catanzaro. Docenti Salvatrice Maria Cottone e Maria Elena Cottone

SECONDO POSTO con le tele “Cuore in gabbia” Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”-Agrigento Alunno Samuele Dalli Cardillo – Classe III C, Plesso Federico II Dirigente Scolastico Luigi Costanza, Docenti Romina Sutera e Giovanna Galvano.

PRIMO POSTO con la tela “Verità velata” Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica Eraclea Alunna Gloria Gambino Classe II A Plesso Verga Siculiana Dirigente Scolastico Paola Catanzaro, Docenti Salvatrice Maria Cottone e Maria Gabriella Eballi

SEZIONE GRAFO-PITTORICA TERZO POSTO con la tela “Fior di resilienza” Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento Alunna Giulia Grace Sutera Sardo – Classe III B Dirigente Scolastico Marika Helga Gatto, Docente Calogera Cavaleri

SECONDO POSTO con la tela “Libera di Amare” Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” – Aragona Alunne Vanesa Obouki e Ianira Fantauzzo – Classe I G Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale- Plesso Racalmuto Dirigente Scolastico Elisa Maria Enza Casalicchio Docenti Isabella Di Giacomo, Croce Urso e Maria Portella

PRIMO POSTO con la tela“Ali che salvano” Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunna Giulia Salemi Classe I A Artistico Dirigente Scolastico Milena Siracusa Docenti Angela Rancatore ed Amelia Russello

PREMIO SPECIALE Kit creativo promozionale “L’essenza del rispetto” Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Gruppo classe I B Scientifico Dirigente Scolastico Milena Siracusa Docente Angela Rancatore

SEZIONE CREATIVITA’: “Una moneta con sorpresa”Libretto in gomma EVA e stampa 3D della moneta Damaretion Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo”- Agrigento Gruppo Classe Sezione A Infanzia Dirigente Scolastico Antonio Lalomia Docenti Giuseppina Venturella e Rossana Rampello

“Il mio diario di libertà” Diario segretoIstituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica EracleaAlunne Gloria Gambino, Marta Iacono, Iside Natale e Carla Pirrera Classe II A Plesso Verga Siculiana dirigente Scolastico Paola Catanzaro Docenti Salvatrice Maria Cottone e Maria Gabriella Eballi

“Da un pugno nasce un fiore” Mosaico di legumi Istituto d’Istruzione Superiore “Ambrosini- Martin Luther King” di Favara Alunno Massimo Montana Classe V B Dirigente Scolastico Mirella Vella Docenti Patrizia Russello e Jolanda Contrino

“Quando una favola diventa urlo” Scarpetta rossa in ceramica su cuscino di velluto Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” – Aragona Alunne Emily Iacolino e Sarah Nicotra – Classe II A Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale Dirigente Scolastico Elisa Maria Enza Casalicchio Docenti Isabella Di Giacomo, Croce Urso e Maria Portella

“Il giardino delle fragilità” Elaborato artistico inclusivo Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunno Francesco Tuttolomondo e i compagni di classe – I C Scientifico Dirigente Scolastico Milena SiracusaDocente Angela Rancatore con l’Assistente Asacom Gabriella Capraro

“Scintille di cielo”Elaborato artistico con tecnica in rilievoLiceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunna Maria Di Nolfo – IV G Scienze UmaneDirigente Scolastico Milena Siracusa Docente Angela Rancatore

“Gusci di silenzio” Installazione in polistirolo dipinta a mano

Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunne Maria Alessia Gallo Carrabba, Naomi Antona, Giulia Butticè, Sofia Cacciatore, Giulia Castellano, Sophia Ciulla, Arianna Di Fede, Sofia Di Francesco, Celeste Lo Re Jennifer Macaluso, Martina Puma e Gioia Piccionello Classe V B Scienze Umane Dirigente Scolastico Milena Siracusa Docente Angela Rancatore

“La casa della rinascita: dove l’amore si fa dimora”Costruzione tridimensionale con mattonelleLiceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Gruppo Classe II C ScientificoDirigente Scolastico Milena Siracusa Docente Angela Rancatore

SEZIONE MUSICA TERZO POSTO con la Canzone

“Qualcuno prima o poi” Liceo Scientifico, Linguistico e Sportivo Statale “Leonardo” di Agrigento Alunna Myriam Neri – Classe III C Linguistico Dirigente Scolastico Patrizia Pilato Docenti Angela Sapio, Enza Miceli e Artemide Gatto

SECONDO POSTO“Essere donna” Video (orchestra, coreografia e monologo) tratto dal film Barbie Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica Eraclea Gruppi classe IIA- III A- II B- III B Plesso Realmonte Dirigente Scolastico Paola Catanzaro Docenti Salvatrice Maria Cottone, Lina Maria Parisi, Alfonsina Arcuri, Enza Macaluso, Dino Genovese, Luca Di Martino, Stefano Tesè e Paolo Salemi.

PRIMO POSTO con il brano musicale “Non Sei Sola” Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunni Serena Andrea D’Orazio, Alba Mungiovì, Salvatore Ruggieri, Giuseppe Palumbo, Classi I C Scienze Umane, I D Scienze Applicate e II F Scienze Umane Economico Sociale Dirigente Scolastico Milena Siracusa Docente Angela Rancatore

TERZO POSTO Con il Cartellone ad acquarello “Rinascita” “Libera come una farfalla” istituto Comprensivo“Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica Eraclea Alunna Sofia Castelli- Classe III B Plesso Realmonte Dirigente Scolastico Paola Catanzaro Docenti Salvatrice Maria Cottone e Dorotea Mirabello

SECONDO POSTO con il cartellone “No era amore”Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” – Porto Empedocle Alunne Carlotta Adorno e Irene Giardino Classe III A Plesso RizzoDirigente Scolastico Annarita Gangarossa Docente Pamela Vitale

PRIMO POSTO

con il cartellone con testo “Fiore magico della gentilezza: io non giudico” Istituto Comprensivo“Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica Eraclea Gruppo Classe I APlesso RealmonteDirigente Scolastico Paola Catanzaro Docenti Salvatrice Maria Cottone, Dorotea Mirabello,Olga Trofimova e Carla Montalbano

TERZO POSTO con il Cartoncino tecnica grafite e matite colorate

“Non era amore. Era violenza” Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” – Aragona Alunno Francesco Giglione – Classe III A Odontotecnico Dirigente Scolastico Elisa Enza Maria Casalicchio Docenti Isabella Di Giacomo, Maria Portella e Croce Urso

SECONDO POSTOcon il disegno“Il colore nell’ombra”Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunna Ajda Fatima Schembri- Classe I A ArtisticoDirigente Scolastico Milena Siracusa Docenti Angela Rancatore e Amelia Russello

PRIMO POSTOcon il disegno“Fili invisibili”Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico “Raffaello Politi” – Agrigento Alunni- Matteo Rausa, Christian Mangione, Andrea Mercurio Lingria, Salvatore Costanzo, Claudio Di Stefano e Andrea Michele Sardone- Classe II A Artistico Dirigente Scolastico Milena Siracusa Docenti Angela Rancatore e Amelia Russello

Con il Pannello Fotografico

“La libertà ritrovata”stituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica EracleaAlunne Myriam Filippone, Marcella Alfano, Marien Ben Taieb, Ginevra Mira, Matilda Renna, Gaia Bruno e Costanza Li Vecchi- Classe III BPlesso Verga Siculiana Dirigente Scolastico Paola CatanzaroDocenti Salvatrice Maria Cottone e Maria Elena Cottone

