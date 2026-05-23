Racalmuto, lenzuola bianche ai balconi per ricordare Giovanni Falcone

In occasione della Giornata della legalità, che cade oggi, nell’anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, sulle facciate di alcune abitazioni a Racalmuto, proprio lungo la via che porta il nome del magistrato, sono stati esposti delle lenzuola bianche, simbolo di resistenza civile e di lotta alla criminalità organizzata. L’iniziativa partita da Palermo, tramite i social, è arrivata in tutta Italia e anche nel piccolo paese di Leonardo Sciascia.

“Oggi, insieme a tutto il mio quartiere, abbiamo aderito con profonda emozione all’iniziativa partita da Palermo per ricordare l’anniversario del magistrato Giovanni Falcone. Viviamo proprio nella strada che porta il suo nome, e vedere cittadini, famiglie, giovani e bambini unirsi in questo omaggio è stato un momento intenso e carico di significato. Non è stato soltanto un ricordo, ma un abbraccio collettivo alla memoria di un uomo che ha sacrificato la propria vita nella lotta contro la mafia, difendendo con coraggio la giustizia, la libertà e il futuro della nostra terra. La sua voce, il suo esempio e il suo coraggio continuano ancora oggi a vivere nelle coscienze di tutti noi. La Sicilia non dimentica chi ha combattuto per renderla migliore. E noi, con gratitudine e rispetto, continueremo a custodire il ricordo di Giovanni Falcone affinché il suo sacrificio non venga mai dimenticato”, dichiara Nadia Lauricella, cavaliere della Repubblica.