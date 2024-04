Il Comune di Sant’Angelo Muxaro aderisce alla DMO

Formalizzata a Sant’Angelo Muxaro dal sindaco Angelo Tirrito l’adesione del Comune sicano alla DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, rappresentato dall’amministratore delegato Fabrizio La Gaipa. Inoltre, è stato sottoscritto dal Gal Sicani-Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro Occidentale il protocollo di collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi e l’Area Interna Sicani – SNAI. La firma è avvenuta nell’ambito di un incontro organizzato in occasione della prima Sagra dell’Asparago selvatico, che ha riscosso grande successo per numero di visitatori. Il documento, che porta la firma del presidente del Gal, Salvatore Sanzeri, è stato perfezionato, dopo la presentazione avvenuta al Fuori Bit di Milano nel febbraio scorso. Erano presenti alla sottoscrizione il direttore del Gal, Angelo Palamenghi, e Pierfilippo Spoto, tra i massimi esperti di turismo esperienziale e relazionale. La destinazione della Sicilia Centro Meridionale diventa quindi sempre più forte e competitiva nel panorama nazionale e internazionale con iniziative di marketing mirate su un’area vasta che comprende la Costa del Mito.