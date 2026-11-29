È lo scultore Salvatore Russo il vincitore della prima edizione del Premio “Controvento Lorenzo Reina”, consegnato oggi al Teatro Andromeda, nel cuore dei Sicani, a Santo Stefano Quisquina. Russo è nato a Lipari e vive a Stromboli. Lavora la pietra lavica e le rocce vulcaniche, da cui ricava volti ed espressioni dall’aspetto arcaico, ha creato “Il Giardino dell’Arte” sull’isola.

“Non me l’aspettavo per niente”, ha detto Russo dopo la premiazione. “Ringrazio tutti, tutta la famiglia Reina”. Lo scultore ha raccontato di aver conosciuto Lorenzo Reina a Stromboli tra il 1986 e il 1987, quando Reina realizzò lì una scultura. Russo aiutò il padre a portargli il grande masso da scolpire e, appassionato di fotografia, documentò tutto il lavoro. Nel 2009 ha cominciato anche lui a lavorare la pietra. Da allora ha fatto molte mostre e ha ricevuto diversi premi, “però questo qua per me è una cosa che mi tocca profondamente”. Con Reina, ha ricordato, si sentiva spesso: l’artista lo invitava a visitare l’Andromeda, ma tra lavoro e famiglia Russo non era mai riuscito ad andarci, fino a oggi.

Il premio è dedicato alla memoria di Reina, l’artista e imprenditore morto lo scorso dicembre, che a mille metri di altitudine ha costruito il Teatro Andromeda. Va a chi riesce a portare visione, innovazione e cambiamento nei territori attraverso l’arte, la cultura e l’impresa. Il riconoscimento vuole premiare anche lo spirito d’impresa, una qualità che, insieme al suo talento, ha fatto di Reina uno dei principali artisti italiani.

Un riconoscimento speciale è andato agli architetti Aldo Li Bianchi e Laura Galvano, già premiati a New York agli Architectural Record Awards 2026. Il loro progetto ha recuperato la casa dell’avvocato Ugo Triolo, ucciso dalla mafia a Corleone nel 1978. Li Bianchi ha descritto Reina come “un antico sicano, un antico greco”. Per gli antichi, ha spiegato, “la natura era sacra”, e “costruire era un gesto sacro e lui ha colto questo pensiero antico dei sicani”, trasformando l’Andromeda in un tempio. “È per questo che siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento”, ha detto.

Per il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, grazie all’intuizione di Reina il paese è diventato un luogo dell’arte. Reina, ha detto, lascia un grande patrimonio “non soltanto artistico, culturale ma che ci lascia anche un grande patrimonio identitario”. “Oggi il Teatro Andromeda, io lo guardo anche da sindaco, non è soltanto un sito di grande interesse culturale ma anche un grande attrattore economico”, ha aggiunto. Per questo il territorio punta sul turismo esperienziale e relazionale e sulla propria bellezza. L’eredità di Reina, ha concluso il sindaco, dà gioia ma anche responsabilità, “e la dobbiamo custodire con un grande senso di responsabilità”.

Il presidente di Smap, Giovanni Panepinto, ha definito il Teatro Andromeda “l’esempio di come in questa terra si può costruire qualcosa di importante e devo dire di eterno”. Panepinto ha ricordato le parole di una giornalista tedesca, che aveva descritto Reina come “un uomo che trasformò le pecore in stelle”. Ha poi ringraziato il presidente dell’Ars, il presidente del Libero Consorzio di Agrigento e l’associazione “Via delle rondini”, che ha curato la parte artistica della mostra. Attraverso Reina e il suo teatro, ha detto, si può riconoscere il merito ai talenti della Sicilia, e si è augurato che il premio possa continuare negli anni.

Il presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha osservato che sono in tanti i turisti che chiedeno di visitare il Teatro Andromeda, segno che Reina “ha visto lungo”. Per Pendolino iniziative come questa “sono momenti di crescita del territorio”. Il presidente ha ricordato che fin dal suo insediamento ha voluto una gestione non concentrata solo sul capoluogo: “siamo partiti dalle periferie per raggiungere la città”. Le aree interne come i Monti Sicani, ha spiegato, hanno bisogno di investimenti e di collegamenti per far conoscere aziende e paesaggi. “I territori interni possono essere volano di sviluppo per la provincia di Agrigento”, ha detto. “Noi abbiamo una provincia che è bellissima”.

Il premio è stato organizzato dall’associazione “Via delle rondini” e dalla famiglia Reina, in collaborazione con Smap e con il sostegno dell’Ars e del Libero Consorzio di Agrigento. Nella stessa giornata è stata inaugurata “Omphalos”, una mostra collettiva ispirata a un’opera di Reina, che riunisce i lavori di altri artisti siciliani. “L’eredità di Lorenzo Reina non è soltanto nelle opere che ci ha lasciato, ma nel suo modo di guardare al territorio, di interpretarne le risorse e immaginare possibilità che prima non esistevano”, spiega l’associazione “Via delle rondini”, presieduta da Elisa Chillura. “Con il Premio Controvento vogliamo raccogliere questa eredità e farne uno strumento per riconoscere, incoraggiare e dare visibilità a persone ed esperienze che, anche lontano dai luoghi in cui si concentrano risorse e opportunità, producono nuovi saperi, elaborano visioni originali e contribuiscono alla trasformazione sociale e culturale dei territori”.