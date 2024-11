Santo Stefano Quisquina fra i protagonisti al “Villaggio dei Comuni” a Torino

Il Comune di Santo Stefano Quisquina fra i protagonisti al “Villaggio dei Comuni” nella città di Torino, nel tratto di Via Roma compreso tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, dal 22 al 24 novembre, con un centinaio di stand espositivi .

L’evento si inserisce in “ANCI OFF”, un’iniziativa pensata per coinvolgere la città e i visitatori in una celebrazione delle eccellenze e delle specificità dei Comuni italiani; si tratta di una manifestazione organizzata da Turismo Torino e Provincia che ospiterà coordinamenti ANCI regionali, Città metropolitane e oltre 80 Comuni e che è strettamente correlata alla 41esima assemblea nazionale ANCI

“Un’altra occasione,per promuovere la nostra comunità come Amministrazione Comunale riteniamo infatti di fondamentale importanza attuare politiche di marketing territoriale volte alla promozione turistica, sociale e culturale di Santo Stefano Quisquina viste anche come un’ulteriore opportunità di sviluppo economico. Abbiamo colto quindi anche questa opportunità per promuovere e far conoscere le nostre peculiarità naturalistiche e turistiche in un contesto che vedrà la città di Torino interessata da migliaia di potenziali visitatori e turisti.Grazie alle aziende che hanno contribuito con la fornitura dei prodotti”, ha dichiarato il sindaco Francesco Cacciatore.