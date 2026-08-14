Svaligiano gioielleria con un escavatore: caccia ai ladri 

Notte movimentata a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dove la “banda della ruspa” e’ entrata in azione per un colpaccio ma i ladri sono andati via con i gioielli di bigiotteria. L’episodio su cui stanno indagando i carabinieri del Reparto territoriale di Gela e quelli della Stazione di Mazzarino si e’ registrato intorno alle 3,30 della scorsa notte. Vittoria dell’episodio la famiglia Quattrocchi di corso Vittorio Emanuele. La banda, composta da una decina di persone, ha agito mentre la citta’ dormiva. Con l’escavatore ha raggiunto la centralissima strada e ha sfondato la vetrina. I malviventi cercavano la cassaforte ma le operazioni per recuperarla erano difficili, cosi’ hanno preso i gioielli esposti tra le macerie e hanno tentato di far perdere le tracce. I militari dell’Arma stanno visionando le telecamere presenti nella zona per risalire all’identita’ dei ladri.