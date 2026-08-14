Agrigento

Incidente stradale tra Agrigento e Favara, auto si ribalta: 5 feriti

Per fortuna, dietro l’auto, vi era l’ambulanza Alfa2 che stava effettuando un intervento verso l’ospedale di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Sandro Catanese

È di cinque feriti il bilancio di un incidente autonomo avvenuto questa mattina in contrada San Michele, un tratto di strada che collega Agrigento a Favara. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’auto ha perso – per cause ancora in corso di accertamento – il controllo del mezzo.

Il veicolo ha finito la corsa ai bordi della carreggiata ribaltandosi quasi completamente. Per fortuna, dietro l’auto, vi era l’ambulanza Alfa2 che stava effettuando un intervento verso l’ospedale di Agrigento. Gli operatori sanitari hanno potuto così prestare immediati soccorsi. Tutti sono stati trasferiti al San Giovanni di Dio: una persona si trova in codice giallo mentre le altre quattro in codice verde. 

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