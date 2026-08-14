Messina
Trovato il cadavere di una donna nel giardino di una casa disabitata, indagini
Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, a causa anche alle alte temperature di questi giorni. A dare l'allarme alcuni residenti della zona che avevano avvertito un forte odore
E’ giallo a Messina per il ritrovamento del cadavere di una donna nel giardino di una casa disabitata di via La Farina. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, a causa anche alle alte temperature di questi giorni. Sul posto la polizia che al momento non esclude nessuna ipotesi. A dare l’allarme alcuni residenti della zona che avevano avvertito un forte odore. Si attende l’esito dell’esame del medico legale.
Redazione
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