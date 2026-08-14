Notte di Ferragosto, il mare rimane la meta preferita degli agrigentini

È la vigilia di Ferragosto e la gente si prepara ad affrontare la notte più lunga dell’estate. C’è chi sta già riscaldando i motori per i festeggiamenti, chi finisce la spesa per la grigliata, chi organizza gli ultimi dettagli del gruppo e chi si prepara a vivere ore di musica, risate e compagnia fino all’alba. Ma come passeranno davvero queste ore le persone?

I dati raccolti dal sondaggio lanciato sui nostri canali social, tracciano un quadro molto preciso delle intenzioni dei cittadini per questa festività: il 76% dei votanti preferisce il mare e la piscina; l’8% ha scelto la montagna e la restante parte, con il 15% ha votato la voce “altro”; di fatti molti utenti hanno spiegato che trascorreranno la festività lavorando, mentre tantissimi altri hanno dichiarato che resteranno a casa per godersi un po’ di meritato relax ed evitare il grande caos e il traffico nelle strade.

Dai dati sul pubblico emerge che a rispondere sono stati soprattutto i giovani: la fascia 25-34 anni con il 34%, seguita dai ragazzi tra i 18 e i 24 con il 31,5%. Le donne hanno votato di più (57,1%) rispetto agli uomini (42,9%).

Per chi invece non rinuncerà alla tradizione e sceglierà di passare la serata in riva al mare, attenzione massima alle regole e ai controlli della serata: ricordiamo che vige un’ordinanza che vieta in modo assoluto l’accensione di falò in spiaggia e il montaggio di tende. Si tratta di misure fondamentali per evitare incendi, spazzatura sulle spiagge e problemi d’ordine pubblico. Per fare rispettare i divieti e garantire la tranquillità di tutti i residenti e turisti, la Questura ha avviato un piano straordinario di controlli per la sicurezza, con più volanti in giro per le strade e pattugliamenti continui soprattutto nelle zone balneari.