È morto l’editore e libraio Francesco Flaccovio

E’ morto Francesco Flaccovio, erede della storica famiglia palermitana di editori. Qualche mese fa era deceduto anche il fratello Sergio. Il padre dei due editori, Salvatore Fausto, che aveva espanso nel mondo dell’editoria l’attivita’ della sua libreria al centro del capoluogo siciliano, era stato il primo ad avere nel 1956 il manoscritto de ‘Il Gattopardo’ di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, non potendo pero’ pubblicarlo perche’ non aveva una collana di narrativa. Il suo impegno presso Mondadori ed Einaudi perche’ lo editassero non ando’ a buon fine, e restitui’ il manoscritto alla vedova di Tomasi.

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Flaccovio, figura di riferimento della cultura palermitana e custode, insieme alla sua famiglia, di una straordinaria tradizione editoriale e libraria della nostra citta’. La famiglia Flaccovio, la libreria e la casa editrice hanno rappresentato per generazioni un punto di riferimento imprescindibile per Palermo. Oggi il dolore e’ ancora piu’ grande, a pochi mesi dalla scomparsa del fratello Sergio, con il quale Francesco aveva raccolto l’eredita’ del padre Salvatore Fausto. A Francesco e Sergio va la gratitudine di Palermo. Alla famiglia Flaccovio rivolgo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, la piu’ sentita vicinanza e le piu’ sincere condoglianze”, dice il sindaco Roberto Lagalla.