Cadaveri rinvenuti a Sciacca, oggi le autopsie 

La Procura della Repubblica di Sciacca ha disposto per oggi l’autopsia sul l’autopsia sul corpo della donna di 70 anni trovata priva di vita sulla spiaggia di località Lumia. Anche se l’ipotesi privilegiata resterebbe quella del suicidio si vogliono chiarire alcuni aspetti della vicenda per risalire alla causa della morte. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Sempre nella giornata di oggi verrà eseguita l’autopsia anche sul corpo del cinquantottenne di Sciacca trovato, lunedì sera, privo di vita all’interno di un pozzo in località Raganella. L’uomo potrebbe essere stato colto da malore finendo all’interno del pozzo in un terreno di proprietà della sua famiglia; non è esclusa la pista del suicidio.