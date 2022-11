Capitaneria di Porto, Il comandante Antonio Ventriglia visita Circomare Sciacca

Nella mattinata del 23 novembre il Capo del Compartimento marittimo di Porto Empedocle, Capitano di Fregata (CP) Antonio Ventriglia, si è recato in visita ufficiale a Sciacca, dove è stato ricevuto dal Reggente del locale Ufficio circondariale marittimo, Luogotenente Luigi De Michele.

Nell’occasione, il Comandante Ventriglia ha esortato il personale dell’Ufficio a continuare a lavorare con la massima dedizione e con la sensibilità richiesta per rispondere adeguatamente alle legittime aspettative di chi vive e lavora sul mare. “Vi esprimo la mia soddisfazione – ha affermato il Comandante Ventriglia – per quanto fate al servizio dell’utenza marittima, con particolare riguardo al locale ceto peschereccio, secondo, per importanza, soltanto a poche altre realtà nazionali. Vi ringrazio, inoltre, per il concreto impegno profuso al fine di coltivare una proficua sinergia con le altre Istituzioni del territorio”.

“La ringrazio per il riconoscimento della bontà del lavoro da noi svolto – ha replicato il Luogotenente De Michele – e per la vicinanza che, attraverso la sua odierna visita, ha manifestato nei confronti del personale del Comando di Sciacca”.