Carabinieri, il tenente colonnello Vergato in quiescenza: arriva Mario Giacona

E’ il tenente colonnello Mario Giacona, comandante uscente della Compagnia dei Carabinieri di Vasto, ad assumere il comando del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Sciacca. L’ufficiale subentra al tenente colonnello Roberto Vergato che andrà in quiescienza.

Il Tenente colonnello Giacona oggi ha salutato la città di Vasto; una cerimonia si è svolta nell’aula consiliare alla presenza del sindaco Francesco Menna che ha ringraziato Giacona “per il lavoro svolto in questi anni al servizio della nostra comunità. Ha garantito vicinanza, professionalità e un contributo concreto alla legalità e alla sicurezza del territorio.”