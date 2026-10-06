Sciacca

Carabinieri, il tenente colonnello Vergato in quiescenza: arriva Mario Giacona

Il tenente colonnello Giacona assumerà il comando del reparto territoriale carabinieri di Sciacca

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ il tenente colonnello Mario Giacona, comandante uscente della Compagnia dei Carabinieri di Vasto, ad assumere il comando del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Sciacca. L’ufficiale subentra al tenente colonnello Roberto Vergato che andrà in quiescienza.

Il Tenente colonnello Giacona oggi ha salutato la città di Vasto; una cerimonia si è svolta nell’aula consiliare alla presenza del sindaco Francesco Menna che ha ringraziato Giacona “per il lavoro svolto in questi anni al servizio della nostra comunità. Ha garantito vicinanza, professionalità e un contributo concreto alla legalità e alla sicurezza del territorio.” 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

“Minacce agli ispettori della Penitenziaria nel carcere di Agrigento”, assolti due detenuti
di Giuseppe Castaldo

La droga da Falsomiele alla provincia di Agrigento, chiesto processo per 79 persone 
di Giuseppe Castaldo

Uccise “per errore” il fratello in una sparatoria a Villaggio Mosè, condannato a 21 anni 
Agrigento

Corruzione e rifiuti, come l’inchiesta arriva ad Agrigento: “Da quando ci sono io lì è cambiato tutto…”
Agrigento

Ubriaca al volante insulta i carabinieri e lancia oggetti contro la pattuglia, arrestata 22enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv