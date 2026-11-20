Le organizzazioni sindacali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL hanno proclamato una mobilitazione generale dei lavoratori di AICA, convocando un’assemblea con permesso sindacale retribuito per lunedì 23 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, davanti alla Prefettura di Agrigento.Alla base della mobilitazione c’è la drammatica situazione di emergenza che sta investendo l’azienda, con particolare riferimento alla paralisi finanziaria e alle difficoltà economiche che coinvolgono i lavoratori e le loro famiglie, sempre più in difficoltà a causa degli stipendi non percepiti.

I sindacati lanciano un appello alla massima partecipazione, invitando i lavoratori a prendere parte all’iniziativa insieme ai propri familiari, amici e conoscenti, affinché la protesta possa rappresentare un segnale forte e inequivocabile nei confronti delle istituzioni.La vertenza, tuttavia, non riguarda soltanto la tutela dei salari e della dignità dei dipendenti. Secondo le organizzazioni sindacali, il perdurare della paralisi finanziaria rischia di compromettere l’intero servizio idrico integrato della provincia di Agrigento, con conseguenze gravissime per tutti i cittadini.

La mobilitazione vuole quindi richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di individuare soluzioni immediate per superare l’emergenza, garantire il pagamento delle retribuzioni e salvaguardare la continuità di un servizio essenziale per il territorio.