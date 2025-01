Carnevale di Sciacca, annunciate le prime novità dalla Futuris

A poche ore dall’avvenuta aggiudicazione dei servizi di organizzazione, realizzazione, gestione e promozione del Carnevale di Sciacca, la società Futuris srls annuncia le prime novità che hanno caratterizzato il progetto presentato al Comune di Sciacca.

Nei prossimi giorni partirà una massiccia campagna pubblicitaria con grandi affissioni che coinvolgerà non solo tutte le principali città siciliane da Catania a Palermo, ma anche gli aeroporti dell’isola. Inoltre, per la prima volta nella storia del Carnevale sarà avviata una campagna pubblicitaria sulle reti Mediaset. A ciò si affianca anche una capillare pianificazione pubblicitaria sui social media, già iniziata sui canali ufficiali della manifestazione.

In merito agli eventi è già disponibile, sul sito internet ufficiale www.carnevalesciacca.it, il programma delle giornate della festa che, oltre alle tradizionali sfilate dei carri allegorici e spettacoli sul palco allestito in Via Allende, prevede tantissime attività collaterali; sono solamente attesi i nomi degli ospiti che saranno annunciati durante la conferenza stampa che si terrà nelle prossime ore, ma si preannunciano grandi sorprese.

Una star di fama nazionale amata da tutti i bambini sarà protagonista di uno spettacolo domenica pomeriggio 23 febbraio 2025; un duo di personaggi amati dai bambini di tutta Italia sarà protagonista di uno spettacolo la seconda domenica, il 2 marzo 2025, a sugellare una tradizione già avviata da Futuris in occasione del Carnevale 2024 con lo spettacolo di Lucilla che contribuì a far registrare un record di presenze alla domenica dello scorso Carnevale.

Un noto comico, inoltre, presenterà gli spettacoli sul palco durante le domeniche pomeriggio.

Nel progetto della Futuris è presente anche un cantante di fama nazionale che si esibirà nella giornata di venerdì 28 febbraio. Lo show è previsto strategicamente il venerdì per stimolare un maggior numero di visitatori durante la giornata che sulla carta risulta essere meno forte in termini di presenze rispetto ai sabati e alle domeniche.

Confermata la proclamazione dei vincitori, che sarà realizzata l’ultima sera di Carnevale, direttamente sul palco, prima del rogo del Peppe Nappa. In quell’occasione, la Futuris presenterà il manifesto del Carnevale di Sciacca 2026 avviando la promozione del prossimo Carnevale con un anno di anticipo, grazie all’affidamento pluriennale.

Confermati lo spettacolo pomeridiano dei gruppi mascherati sul palco principale, il Kids Village nel Giardino del Museo del Carnevale e il Luna Park che hanno riscosso uno straordinario successo durante la precedente edizione.

Riguardo il costo dei Ticket la Futuris annuncia che l’abbonamento per partecipare alle 5 giornate previste quest’anno, nonostante la presenza di una giornata in più rispetto alla precedente edizione, manterrà lo stesso prezzo dello scorso anno ovvero € 15,00 compresi diritti di prevendita: quindi, acquistando l’abbonamento il costo di ogni singola giornata sarà di € 3,00. Il biglietto giornaliero costerà € 8,00 compreso diritti di prevendita.

La Futuris ha inoltre proposto al Comune di Sciacca una serie di attività da realizzare nel centro storico, tra le quali spicca sicuramente “Arriva la Festa”, il tradizionale evento di presentazione dei gruppi mascherati in concorso che si terrà sul palco allestito in Piazza Angelo Scandaliato, sabato sera 15 febbraio a partire dalle ore 20.00.

Si sta lavorando anche ad alcune installazioni di carri allegorici che potrebbero adornare la Piazza Angelo Scandaliato durante tutti i giorni del Carnevale.

Nei prossimi giorni Futuris, insieme al Comune di Sciacca, terrà una conferenza stampa per comunicare ulteriori dettagli del Carnevale di Sciacca 2025 che si terrà in 5 Corsi Mascherati nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio, venerdì 28 febbraio, sabato 1 e domenica 2 marzo.