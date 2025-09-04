Comune di Sciacca, no antenne telefonia mobile vicino ospedale o scuole

Basta a nuove antenne di telefonia mobile vicino l’ospedale o nei pressi delle scuole: lo ha deciso il comune di Sciacca, che ha approvato un apposito regolamento che punta a disciplinare la collocazione degli impianti di telecomunicazione che ripetono il segnale telefonico che fa funzionare gli smartphone. “Con questo strumento – dice l’assessore comunale all’Urbanistica Salvatore Patti – fissiamo regole chiare, che proteggono la salute dei cittadini e mettono un argine allo strapotere delle multinazionali”. L’obiettivo principale è di minimizzare l’esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche, garantendo maggiori tutele nei confronti dei cittadini. Non si potranno installare nuove antenne nemmeno nelle zone dove si trovano edifici storici. Ma il piano approvato a Sciacca prevede anche, per eventuali future installazioni, nelle zone dove questo sarà consentito, che le compagnie telefoniche scelgano aree di proprietà pubblica, permettendo così anche al comune, e non solo ai privati, di sfruttare gli introiti economici derivanti dai contratti di locazione. Alcuni anni fa, a seguito di alcune raccolte di firme di cittadini contrari a vedersi installare impianti di telefonia mobile vicino la propria abitazione, il comune di Sciacca autorizzò la collocazione di un’antenna all’interno del cimitero.