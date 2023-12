Controlli dei Nas in strutture sanitarie, denunciati due medici a Sciacca

Controlli a tappeto dei carabinieri del Nas di Palermo in alcune strutture sanitarie della provincia di Agrigento. I militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, al termine degli accertamenti, hanno denunciato due medici a Sciacca. Nel primo caso, a finire nei guai è stato il responsabile di un ambulatorio che è stato deferito per aver omesso di approntare il Dvr (documentazione di valutazione dei rischi) in merito alla sicurezza e la salute dei lavoratori. In un’altra struttura sanitaria, un medico è stato denunciato poiché in qualità di datore di lavoro non aveva effettuato la verifica periodica sul regolare funzionamento del sensore dell’ossigeno relativo all’impianto di risonanza magnetica.