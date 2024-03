Divieto di sosta permanente davanti il tribunale di Sciacca dopo ritrovamento di 50 cartucce

È stato istituito nelle scorse ore il divieto di sosta permanente attorno al perimetro dell’edificio che ospita gli uffici giudiziari di Sciacca, tra le vie Allende, Einaudi, La Pira e Quasimodo. Il provvedimento, che potenzia le misure di sicurezza attorno all’edificio, si inquadra nelle indagini dei carabinieri tuttora in corso e scaturite dal ritrovamento, che risale a quasi due settimane fa, di una cinquantina di munizioni sparse per terra, proprio tra le auto parcheggiate di fronte il tribunale.

Cartucce di quelle in uso alle forze di polizia. Gli investigatori hanno già visionato le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza per individuare i responsabili dell’accaduto. Le indagini sono coperte dal più stretto riserbo. L’episodio aveva generato immediate dichiarazioni di solidarietà nei confronti dei magistrati (inquirenti e giudicanti) che operano all’interno dell’edificio da parte del Csm e della stessa Associazione nazionale magistrati.