Sciacca

Forte odore di gas in strada, a lavoro Vigili del fuoco e tecnici

In via Mazzini i cittadini hanno segnalato la fuga di gas

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

A Sciacca questa notte una squadra dei vigili del fuoco e i tecnici del gas sono intervenuti in via Mazzini, per una fuga di gas.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti che hanno sentito il forte odore. Subito sono partite le operazioni e le verifiche per risalire alla fuga; sullo stesso luogo insiste un cantiere di Aica dove si stanno effettuando delle manutenzioni all’impianto idrico.

La strada resterà chiusa al transito fino al completamento dei lavori da parte di Aica.

