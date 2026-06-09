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Furto di rame in un resort, danni per 25 mila euro

Ladri di oro rosso in azione a Sciacca. Ignoti malviventi hanno preso di mira una nota struttura ricettiva portando via cavi in rame

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ladri di oro rosso in azione a Sciacca. Ignoti malviventi hanno preso di mira una nota struttura ricettiva portando via cavi in rame.

Il danno, secondo una prima stima, ammonta a circa 25 mila euro. Il responsabile, dopo la scoperta, ha denunciato il furto ai poliziotti del locale commissariato. Al via le indagini per risalire agli autori del colpo.  

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