Gemellaggio tra Sciacca e la città spagnola di Santoña

Sciacca si prepara a rafforzare il proprio legame con Santoña, città spagnola della Cantabria, con cui condivide una forte identità marinara e culturale. Il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie ha dato il via libera alla sottoscrizione del gemellaggio tra le due comunità, dopo un’attenta istruttoria che ha confermato la piena conformità dell’accordo trasmesso lo scorso 9 gennaio. È quanto rende noto l’assessore alle Politiche Comunitarie e al Turismo Francesco Dimino.

“L’ok del Ministero è un passaggio fondamentale – dichiara l’assessore Dimino – perché ci permette di portare avanti un progetto che valorizza le nostre tradizioni e crea nuove opportunità di crescita per Sciacca. Il gemellaggio con Santoña non sarà solo un atto simbolico, ma l’inizio di uno scambio culturale, economico e sociale concreto tra le due città.”

Il prossimo passo sarà l’approvazione della delibera in Consiglio comunale, atto necessario per ufficializzare l’intesa e dare il via alle prime iniziative congiunte. L’assessore Francesco Dimino, insieme all’assessore Alessandro Curreri, ha avviato da mesi importanti interlocuzioni sia con l’Amministrazione di Santoña sia con i saccensi che hanno investito in quella terra, per rafforzare un legame che affonda le radici nella nostra storia e nelle relazioni tra le due comunità.

“Lavoriamo per uno sviluppo del territorio che affonda le radici nella nostra storia e si proietta verso nuove collaborazioni internazionali – conclude l’assessore Francesco Dimino –. Sciacca è una città che ha sempre guardato al mare come ponte verso il mondo, e questo gemellaggio ne è la conferma.”

Nei prossimi mesi saranno definiti gli eventi e le iniziative che concretizzeranno questa nuova amicizia istituzionale tra Sciacca e Santoña.