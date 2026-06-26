Guasto alla condotta in contrada Cava di Lauro a Sciacca, AICA avvia intervento di riparazione

AICA informa che è stata riscontrata una rottura della condotta principale di distribuzione idrica in contrada Cava di Lauro, nel territorio del Comune di Sciacca. Il guasto richiede un intervento complesso di riparazione. Le squadre operative di AICA sono già impegnate nella pianificazione e nell’avvio delle attività di ripristino, al fine di garantire la piena efficienza della rete idrica nel più breve tempo possibile.

Durante l’esecuzione dei lavori sono previste temporanee interruzioni o riduzioni della fornitura idrica nelle zone servite dalla condotta interessata. AICA assicura che ogni operazione sarà condotta con la massima rapidità e attenzione, nel rispetto degli standard di sicurezza e qualità del servizio. Al termine dell’intervento, la distribuzione idrica sarà ripristinata gradualmente, fino al completo ritorno alla normale erogazione. Per limitare i disagi all’utenza, l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini ricorda che è attivo il servizio idrico sostitutivo mediante autobotti, disponibile su richiesta contattando il numero 0922 441539 e selezionando l’opzione 5.