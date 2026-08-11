Trapani

In moto si scontra con un camion: morto 35enne

A perdere la vita D.F di 35 anni

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un motociclista di 35 anni D.F. avrebbe perso la vita nel pomeriggio di oggi a Erice, in località San Cusumano, all’altezza della tonnara. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe finita sotto un camion di una ditta operante nella zona.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118, una volante della Polizia di Stato, agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, impegnati nei rilievi e nelle verifiche del caso. Per consentire i soccorsi e gli accertamenti, la strada che conduce a Pizzolungo è attualmente chiusa al traffico. Non si conoscono ancora i tempi di riapertura.

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